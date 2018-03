Wer bezahlt Meghan Markles Luxus-Outfits?

Aus dem Kate-Effekt wurde in den letzten Monaten der Meghan-Effekt. Egal, was die Verlobte von Prinz Harry trägt, innerhalb weniger Stunden sind die Kleidungsstücke meist restlos ausverkauft. Doch ihre schicken Designer-Outfits haben ihren Preis. Nur wie finanziert sich die 36-Jährige eigentlich ihre Luxus-Klamotten - jetzt, da sie ihren Job als Schauspielerin an den Nagel gehängt hat?