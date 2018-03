GB: Tausende Soldaten werden gegen Anthrax geimpft

May besuchte Schauplatz des Verbrechens

Am Donnerstag besuchte Premierministerin Theresa May erstmals den Schauplatz des Anschlags in Salisbury. Der Anschlag habe sich in Großbritannien ereignet, „aber das hätte auch an jedem anderen Ort sein können“, sagte May und würdigte die Geschlossenheit der westlichen Verbündeten in dem Fall. Sie drohte Russland mit weiteren Sanktionen. „Falls Russland uns weiter provoziert, dann könnten wir andere Maßnahmen einsetzen“, sagte May in Salisbury.