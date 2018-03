Kinder missbraucht: 3,5 Jahre Haft für Kärntner

Die Anklage wirft dem 52-Jährigen vor, sich über Jahre hinweg in Klagenfurt an zwei Stieftöchtern sexuell vergriffen zu haben. Als der Missbrauch begann, waren die Mädchen erst fünf und sieben Jahre alt. Sie sagten aus, der Täter hätte sie auch bedroht: Sollten sie ihn verraten, könnte er den Geschwistern Schreckliches antun. Also schwiegen die Kinder. Bis Ärzte im Klinikum Alarm schlugen und so Ermittlungen gegen den Kinderschänder ins Rollen brachten. In seiner Wohnung wurde auch Kinderporno-Material gefunden.