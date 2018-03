Wiener SPÖ sucht nach „weitreichenden Visionen“

Vom „einfachen Parteimitglied“ Michael Häupl bis hin zum neuen SPÖ-Stadtchef Michael Ludwig – 60 Genossen beraten am Donnerstag und Freitag im Hotel am Wiener Kahlenberg, mit welchen Projekten sie die Stadt verbessern wollen. Ludwig verspricht „weitreichende Visionen“ und „konkrete Projekte“. Eine Präsentation der Ergebnisse erfolgt am Freitag.