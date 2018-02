SPÖ Wien: Ludwig beginnt mit Personalrochaden

Es ist der erste Punkt auf Michael Ludwigs Fahrplan zum Wiener Bürgermeisterposten: Landesparteisekretärin Sybille Straubinger muss ihren Platz räumen, Gemeinderätin Barbara Novak wird den für Ludwig wichtigen Job übernehmen. Die 41-jährige Vorsitzende der Döblinger Bezirkspartei wurde von den roten Gremien am Montag auf Vorschlag des neuen Wiener SPÖ-Chefs in diese Funktion gewählt. Ludwig sprach von einer "sichtbaren personellen Weichenstellung" in der Partei. Der Vorstand, so berichtete er, habe der Kür Novaks einstimmig zugestimmt. Am 24. Mai wird Ludwig dann auch offiziell Bürgermeister.