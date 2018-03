Nach Attacke auf Polizist: Angreifer wieder frei!

Angriffe auf Sicherheitskräfte und Passanten in den vergangenen Tagen hatte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) erst kürzlich zum Anlass genommen, verstärkt Polizeikontrollen an von Migranten frequentierten Brennpunkten durchführen zu lassen. Zuletzt artete am Dienstagabend eine Auseinandersetzung von etwa 20 jungen Männern an einem der Wiener Hotspots, dem Praterstern, in eine handfeste Schlägerei aus, ein Großeinsatz der Polizei war die Folge.