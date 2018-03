Neuer Angriff auf Wachebeamten in Wien

Nach den dramatischen Szenen vor der iranischen Residenz in Wien, wo am Montag ein junger Soldat einen Messer-Mann mit tödlichen Schüssen abwehren musste, ist es am Dienstag erneut zu einer Attacke gekommen. Der Wachmann soll sich dabei mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt haben, ehe der Täter von der Exekutive überwältigt und festgenommen werden konnte. Das Opfer blieb offenbar unverletzt.