Entwarnung nach Lungenkollaps

Während der Auftakt ins neue Drittligajahr mancherorts ins Wasser fällt, steht einen Stock tiefer fest: die Salzburger Liga startet wie geplant am Samstag (15) mit dem Nachtrag von „Vize“ Neumarkt gegen Zell am See. Möglich macht’s ein Wechsel des Heimrechts. „Bei uns ginge es sicher nicht. Außerdem ist bald wieder Schnee angesagt“, versichert Zell-Trainer Reindl, der Rückkehrer Echefu wegen Fitnessrückstands vorgibt. Dafür steigt das Rückspiel zum Saison-Kehraus in der Gebirgsstadt. Für Neumarkt könnte der Schuss – man möchte den Nachtragstermin Ostermontag vermeiden – aber nach hinten losgehen, da mit Knipser Hübl (Knie), Eder (Rücken), Pocev (Trainerkurs in Mazedonien) und wohl auch Friedl (Schambeinentzündung) vier Leistungsträger abgehen. Ob so der Rückstand auf Leader BSK verringert werden kann, ist fraglich.