Ein Blick in fremde Schlafzimmer

Wenn Sabine Breitwieser betont, dass die neue Ausstellung „ Österreich– Fotografie 1970 - 2000“ einen Blick ins Innere des Landes gewährt, hat sie nicht zu viel versprochen. Denn während uns Nikolaus Walter in fremde Schlafzimmer mitnimmt und so die individuellen Lebensgewohnheiten seiner Vorarlberger Nachbarn offenbart, und Robert F. Hammerstiel Essrituale von Herrn und Frau Österreicher auftischt, führt uns Leo Kandl die Nachtschattengewächse in Wiener Spelunken, Bahnhofsrestaurants und Weinlokalen vor Augen.