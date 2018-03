Jetzt auch Grüne für Wahlrecht für alle Ausländer

Erst am Dienstag sorgte die SPÖ-Politikerin und Künstlerin Andrea Maria Dusl (56) für Wirbel: Ihr Antrag auf Änderung des Wahlrechts auf Bundesebene für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahlen sowie auf Landes- und Gemeindeebene war am Montag bei der Bezirksjahreskonferenz der SPÖ Alsergrund mit großer Mehrheit angenommen worden. Demnach sollen sämtliche Ausländer in Österreich bereits drei Jahre nach ihrer Ankunft ein aktives Wahlrecht erhalten. Eine Staatsbürgerschaft soll dafür nicht erforderlich sein. Demnach würden auch Asylberechtigte bei Wahlen ihre Stimme abgeben können. Der Antrag strebt eine Verfassungsänderung an.