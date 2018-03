SPÖ-Sektion will Wahlrecht für alle Ausländer

„Wahlrecht für alle“, schrieb Künstlerin Andrea Maria Dusl (56) am Dienstag auf Twitter. Ihr Antrag auf Änderung des Wahlrechts auf Bundesebene für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahlen sowie auf Landes- und Gemeindeebene wurde am Montag bei der Bezirksjahreskonferenz der SPÖ Alsergrund mit großer Mehrheit angenommen. Der Antrag strebe eine Verfassungsänderung an. Eine Stellungnahme der Bundes-SPÖ gibt es dazu noch nicht.