Startnummern: Top-Abfahrer wollen Änderung!

Mehr Gerechtigkeit

Das soll vor allem mehr Chancengleichheit schaffen. Denn wer mit dem Handicap einer schwächeren Saison in einen neuen Winter startet, der bekommt - bis er sich wieder nach vor arbeitet - als Startnummer nur noch das, was überbleibt. „Es war interessant, dass die Top 20 einstimmig gesagt haben, dass da etwas geändert gehört“, sagte Reichelt, der selbst in diesem Winter ein Leidtragender der geltenden Regel war. „Ich kann ein Lied davon singen. Mit einer Änderung wäre es einfach aus sportlicher Sicht viel fairer.“