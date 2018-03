Erhöhte Sicherheit, aber kein Tarnbefehl mehr

Nachdem am Dienstagvormittag vor dem provisorischen Parlament am Heldenplatz ein Polizist und in der Nacht auf Sonntag ein Wachsoldat vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien-Hietzing attackiert worden waren, sind beim Bundesheer erhöhte Sicherungsmaßnahmen erlassen worden. Kurzzeitig herrschte sogar ein Tarnbefehl: Das Betreten und Verlassen von Kasernen war nur in Zivilkleidung gestattet. Dieser Befehl ist aber nach einer erneuten Lagebeurteilung vom Generalstab wieder aufgehoben worden.