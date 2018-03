Tag für Tag: Österreichs Pendler im Stau gefangen

Das Ehepaar Schneider zählt zu den 2,1 Millionen erwerbstätigen Pendlern in Österreich, die ihren Wohnort wegen der Arbeitsstelle werktags verlassen. Von insgesamt knapp 4,1 Millionen Erwerbstätigen pendeln somit 52,6 Prozent. In der Grafik (siehe unten) werden sie Gemeinde-Auspendler genannt. Ihnen gegenüber stehen Gemeinde-Binnenpendler – das sind jene Österreicher, die in derselben Gemeinde arbeiten, in der sie auch wohnen.