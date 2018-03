Einbruchserie geklärt: Bankomatknacker in Haft

Mittels DNA-Treffern sowie Fingerabdrücken sind die Ermittler des Landeskriminalamtes (Diebstahl- und Tatortgruppe) dem Kriminellen auf die Spur gekommen. Kürzlich klickten für den 30-Jährigen, der zwar eine bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, aber in Moldawien lebt, in Rumänien die Handschellen. „Ein beliebter Trick, um an eine EU-Staatsbürgerschaft zu kommen, um sich innerhalb Europas leichter frei bewegen zu können“, weiß Gottlieb Türk vom Landeskriminalamt. Nachdem die Ermittler den Tatverdächtigen mit den Beweisen und Indizien – wie gleiche Kleidung und gleicher „modus operandi“ – konfrontiert hatten, gab dieser zu, im Vorjahr fünf Bankomatcoups verübt zu haben:

- am 9. Februar in Molzbichl

- am 20. März in Drobollach

- am 14. Juli in St. Stefan/Gail

- am 28. Juli in St. Georgen im Lavanttal

- am 29. August in Rohr im Kremstal (OÖ)