Meterhohe Flammen bei Großbrand in Villach

Zu einem Großbrand ist es in den frühen Morgenstunden am Dienstag in Villach gekommen. Das Firmengebäude 3M - die ehemalige Firma Rappold - in der St. Magdalener Straße fing laut Landespolizeidirektion Kärnten kurz vor vier Uhr früh zu brennen an. Die Löscharbeiten werden noch stundenlang andauern. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.