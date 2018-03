Grünes Licht für die neue Lehrer-Akademie

Im neuen Gebäude werden Lehrern wie Studierenden moderne Hörsäle zur Verfügung stehen. Für die naturwissenschaftlichen Fächer und die Medienpädagogik werden Labors eingerichtet, in denen Versuche und Forschungsprojekte durchgeführt werden können. Die Professoren, derzeit überwiegend in Großraumbüros untergebracht, freuen sich auf Büros für ein bis drei Personen. Den Studierenden, die im Ausweichquartier unter der schlechten Ausstattung mit Steckdosen und Anschlüssen, sowie an fehlenden Besprechungsmöglichkeiten leiden, wird es großzügige Begegnungsräume geben. Und wenn die PH fertig ist, bekommen die Schüler der Übungsvolksschule ein neues Gebäude.