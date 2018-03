Kaiser führte erstes Sondierungsgespräch mit FPÖ

Man habe sich intensiv mit der Zukunft des Landes auseinandergesetzt, sagte Kaiser nach dem Gespräch vor Journalisten. Die Atmosphäre bezeichnete er als „sachlich, konstruktiv und zielorientiert“. Gleich zu Anfang habe man den Wertekatalog der SPÖ erörtert, hier sei innerhalb der FPÖ „einiges in Bewegung geraten“, konstatierte Kaiser. So hätten sich die Freiheitlichen vom Rechtsextremismus überraschend in einer Klarheit distanziert, wie es sie in der Bundes-FPÖ nicht immer gebe.