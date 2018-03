„Reizwäsche-Training“ - so macht sich Vonn scharf!

Sie hat es wieder getan! Lindsey Vonn heizt ihren Fans auf Social Media so richtig ein! Sie postete eine Video (oben) von sich, wo sie im Training halbnackt Klimmzüge macht. Ihre Trainingshose erinnert eher an Reizwäsche. So macht sich die US-Ausnahmekönnerin scharf auf das Weltcup-Finale, wo sie dem Rekord von Ingemar Stenmark (86 Weltcup-Siege) näher kommen will.