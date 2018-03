Alle Fische tot: Ärger über Baufirma im Stubaital

Umweltalarm im Stubaital: Passanten entdeckten am Samstag Nachmittag weit mehr als 50 verendete Äschen und Forellen in der Ruetz treiben. Die Ursache für das massive Fischsterben dürfte bei aktuellen Brückenbauarbeiten liegen. Laut den Aufsichtsfischern wurde nämlich Betonabwasser in den Stubaier Hauptfluss gepumpt.