Mit Motorsäge in Fuß geschnitten

Ein 44-Jähriger hat sich Freitagabend bei Instandhaltungsarbeiten in der sogenannten Hundalm Eis- und Tropfsteinhöhle in Angerberg (Bezirk Kufstein) mit einer Motorsäge in den Oberschenkel geschnitten. Laut Polizei dürfte der Arbeiter abgerutscht sein. Er wurde von seinen Höhlenkameraden erstversorgt und von der Bergrettung geborgen.