Wagen prallte frontal in den Traktor

Bereits am Nachmittag passierte nur unweit davon, auf der St. Leonharder Straße in Niederalm, ein Unfall: Ein 37-jähriger Lenker aus Wals fuhr mit seinem Auto auf das stehende Fahrzeug eines 45-jährigen Salzburgers und seiner Tochter (11) auf. Der Salzburger hielt verkehrsbedingt vor der Kreuzung mit der Salzachtalbundesstraße an. Trotz einer Vollbremsung konnte der nachfolgende Lenker nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des stehenden Fahrzeuges auf. Dabei wurde das Mädchen unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das LKH Salzburg gebracht. Beide Lenker blieben unverletzt, ein Alkotest verlief negativ An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.