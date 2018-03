Meister Hard mit 4. Sieg in Bonusrunde!

Die Vorarlberger besiegten am Freitag in der Bonusrunde Westwien mit 35:31 (18:16) und blieben damit auch im vierten Spiel dieser Phase ungeschlagen. Am Samstag empfängt Verfolger Fivers Margareten den UHK Krems. Im zweiten Freitag-Match feierte der HC Linz in der Qualifikationsrunde einen 34:30-Heimerfolg über Schwaz HB.