Nach schweren Vorwürfen herrscht nun Polit-Chaos

Nach den schweren Vorwürfen gegen Premstättens Bürgermeister Anton Scherbinek (Korruptionsverdacht, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft) regiert das politische Chaos. Am Montag will Scherbinek sein Rathaus-Projekt (6,8 Millionen €) dem Vorstand präsentieren, am Dienstag sollte es eine Gemeinderatssitzung geben.