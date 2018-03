Pendler sollen bei Änderung der Fahrpläne mitreden

Wie die Befragung der Betroffenen in Leobersdorf angelegt ist, kann durchaus als Vorbild für andere Gemeinden dienen. Für die Pendler werden alle Kommunikationskanäle geöffnet, damit sie ihre Wünsche bis 3. April einbringen können: per E-Mail (buergerservice@leobersdorf at.) oder telefonisch (02256/623 96) oder via WhatsApp.