Kinderstube

Claudia Herka vom Tierheim Parndorf weiß es besser: Selten war die Vermittlung ihrer Schützlinge so schwierig wie derzeit. Gleichzeitig wollen immer mehr Menschen ihre älteren Hunde und Katzen los werden. Mein Appell: Wenn Sie ein Tier zu sich nehmen müssen, fragen Sie bitte zuerst in den Tierheimen Ihrer Umgebung nach, denn sogar Welpen und Kitten warten dort zahlreich auf einen Lebensplatz! Denn immer noch lassen Menschen zu, dass sich ihre Haustiere unkontrolliert vermehren. Dabei ist bei Freigänger-Katzen die Kastration gesetzlich vorgeschrieben! Die Missachtung dieser Vorschriften in der Hoffnung auf „süße Katzenbabys“ resultiert in unzähligen Streunergruppen, die scheu und krank ums Überleben kämpfen. Die Scherben dürfen die Tierschützer - viele davon ehrenamtlich - mit ihren eigenen Geldmitteln aufklauben...