Stefanie Giesinger meldet sich nach Operation

Traum von Hochzeit und zwei Kindern

Hoffentlich erholt sich das schöne Model auch diesmal schnell wieder. Aber auch trotz der gesundheitlichen Hürden, die Giesinger gerade in den Weg gestellt werden, lässt sich das lebensfrohe Topmodel nicht den Spaß am Leben nehmen. Von ihrer Zukunft hat sie genaue Vorstellungen. Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ verriet die Laufsteg-Schönheit, wie sie sich ihr Leben in zehn Jahren vorstellt: „Da habe ich zwei Kinder, bin verheiratet und lebe hoffentlich in einem herrlichen Haus. Ganz langweilig und schön ...“