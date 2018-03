Einbrecher-Duo gestoppt

Noch nicht geklärt konnte indes ein kurioser Kriminalfall im Bezirk Melk werden: Unbekannte waren nachts in das Altstoffsammelzentrum in Roggendorf in der Gemeinde Schollach eingedrungen. Vor Ort schnappten sich die Verbrecher ein abgestelltes Einkaufswagerl, luden dann mehrere Altbatterien auf und verschwanden blitzschnell und unerkannt. Nach diesem neuerlichen Einbruch in Roggendorf sind Spuren Mangelware – die Ermittler müssen jetzt auf konkrete Hinweise aus der Bevölkerung hoffen.