Risiko bei Herzklappen-OP sinkt dank neuer Technik

„Technik hat sich verfeinert“

Das führte Guy Friedrich von der Universitätsklinik für Innere Medizin III Innsbruck vor allem darauf zurück, dass sich die „Technik verfeinert“ habe. „Und wir sind durch unsere Erfahrung ebenfalls besser geworden“, fügte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Innsbruck hinzu. Eben jene Mortalitätsrate bemisst sich nach dem Versterben der Patienten während der Operation oder in den ersten Tagen danach. Die TAVI-Technik unterscheidet sich laut Friedrich grundlegend von chirurgischen Eingriffen. „Bei diesen wird die alte Herzklappe herausgenommen, während bei der TAVI-Methode die Klappenprothese in den Körper eingebracht wird und dort Engstellen überwindet“, so der Mediziner. Die Erkrankung der Aortenklappe, bei der TAVI zum Einsatz kommt (Aortenklappenstenose, Anm.), bezeichnete Friedrich dabei insgesamt als eine „Krankheit des Alters“, weil sie ab Mitte 60 signifikant häufiger auftritt. Eine weitere Besonderheit sei, dass man im Vorfeld wenig gegen diese Verkalkung machen könne. Ihre Folgen sind Beschwerden wie Atemnot, Schwindel oder Bewusstlosigkeit. „Man kann alles richtig machen und dennoch verkalkt diese Herzklappe“, konstatierte er.