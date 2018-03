Mehrere Demos sorgen in Wien für Staus

Die Verkehrsexperten befürchten, dass es in den nächsten beiden Tagen in der Wiener Innenstadt am Nachmittag wegen drei Demos zu Staus und Behinderungen kommen wird. Am Freitag etwa ist ab ca. 13.30 Uhr mit einer Sperre des Rings ab der Urania zu rechnen. Eine Demo „gegen Ärztepfusch“ steht am Programm.