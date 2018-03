25-Jähriger hackte Hamster ein Bein ab

Skrupelloser geht‘s nicht mehr: Ein 25-Jähriger soll seinem Hamster in der Wohnung in Wien-Leopoldstadt ein Bein abgehackt haben. Polizisten konnten den Tierquäler am Dienstag im Bereich des Pratersterns aufgreifen. Motiv: psychische Probleme. Bei einer Hausdurchsuchung wurde das verletzte Tier entdeckt und in Sicherheit gebracht.