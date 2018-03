„Thor“ Hemsworth kämpft diesmal in Afghanistan

Die Spezialtruppe aus 12 Elitesoldaten gab es wirklich, Doug Stanton hat ihre Story in seinem Buch "Horse Soldiers" festgehalten. Die sich daran orientierende Adaption schwelgt in fettem John-Bruckheimer-Patriotismus. Ja, es gibt Filme wie "Apocalypse Now", die die Absurdität des Krieges beschreiben. Dieser hier feiert Amerikas Helden zwischen explosiven Action-Szenen und perfekt in Szene gesetzter Todesverachtung. Schwer verdauliche Kost für Pazifisten.