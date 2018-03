Tirol: Mutti und Sohn bauten Cannabis an

Fleißige Cannabis-Züchter konnte nun die Polizei in Oberhofen bei Telfs entlarven. Zunächst kamen die Ermittler einem 27-Jährigen auf die Schliche. In dessen Wohnung wurden Cannabiskraut, Cannabispflanzen sowie eine Aufzuchtanlage entdeckt. Dann geriet auch noch die Mutter des Verdächtigen ins Visier: Auch in deren Wohnung wurden die Beamten fündig.