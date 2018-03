Meghan Markle: 550.000 $ fürs Hochzeitskleid

Der Countdown zur Hochzeit des Jahres am 19. Mai auf Schloss Windsor läuft. Am Wochenende hat die Braut von Prinz Harry, Meghan Markle, in einer Wellnessanlage in den Codswolds mit Freundinnen einen Junggesellinnenabschied gefeiert, ein weiterer soll folgen, sobald ihre Mutter Doria aus den USA eingetroffen ist. Diese Woche konvertiert die US-Amerikanerin zudem zum anglikanischen Glauben. Bei der Taufe werde auch ihr Vater dabei sein, hieß es.