Boarder überlebte: „Man geht unter wie im Wasser“

Der Snowboarder Thomas Kray ist in eine Lawine geraten, als er am Sonntag auf ungesichertem Gelände abseits der Piste im Skigebiet von Tignes unterwegs war. Der junge Mann aus dem Libanon hat sein Unglück mit der Helmkamera aufgenommen. Dass er noch am Leben ist, habe der Wintersportler laut eigenen Angaben nur seiner Ausrüstung zu verdanken. Das Video, das die gefährliche Situation zeigt, in der er sich befand, habe er „aus pädagogischen Gründen“ veröffentlicht, so Kray.