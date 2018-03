Thiem: Frühes Duell mit Federer möglich

Thiem hat Anfang des Jahres in Doha erstmals gegen Tsitsipas gespielt und dabei im Viertelfinale mit 7:5,6:4 die Oberhand behalten. Dort wurde ebenfalls auf Hartplatz gespielt. Der 19-Jährige ist im Ranking auf Position 71 zu finden und erreichte zuletzt in Dubai sein zweites Saison-Viertelfinale. Gegen den 28-jährigen Albot, der Weltranglisten-88. ist, hatte es nur ein Duell vor langer Zeit auf niedriger Ebene gegeben. 2010 gewann Albot in der Qualifikation eines Future-Events in Salzburg in zwei Sätzen.