Mercedes-Boss Wolff verletzt sich bei Ski-Unfall

Wieder ein Erfolgsjahr für Mercedes?

Mercedes geht nach den zahlreichen Titeln in den vergangenen Jahren erneut als Top-Favorit in die neue Formel-1-Saison, die am 25. März in Melbourne startet. Gravierende Veränderungen zum Vorgängermodell, mit dem Lewis Hamilton seinen vierten WM-Titel - den dritten mit Mercedes - in der vergangenen Saison geholt hatte, gab es am neuen Boliden kaum, hauptsächlich regelbedingt. Man habe die DNA des fantastischen Autos von 2017 behalten und den neuen Wagen noch einmal verbessert. Wolff ist auf jeden Fall optimistisch.