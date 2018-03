Kärntner entschärften Daten-Bombe

Das größte Daten-Bombardement, das es in Österreich je gegeben hat, prasselte Donnerstag auf Wiener Server des Kärntner IT-Unternehmens Anexia mit Firmenzentrale in Klagenfurt ein. Die enormen Datenmengen sollten die Server in die Knie zwingen und so Kunden-Webseiten außer Betrieb setzten. Der Angriff wurde abgewehrt…