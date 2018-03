Bursche versprüht Reizgas in Schule: 7 Verletzte!

„Einfach mal ausprobieren, was passiert“ – dachte sich wohl ein 16 Jahre alter Schüler, als er am Montagnachmittag in der Klasse einer Wiener Schule einen Pfefferspray in die Hand bekam und einen Sprühstoß in das Klassenzimmer abgab. Die Folgen waren schwerwiegend: Zwei Lehrer und insgesamt sieben Schüler mussten danach von der Berufsrettung versorgt werden.