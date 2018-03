Frauen verdienen noch immer ein Drittel weniger

Schon zweijährige Teilzeit senkt Durchschnittspension bis zu 2,1 Prozent

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und AMS-Vorstand Johannes Kopf haben kürzlich Frauen vor den negativen Auswirkungen von langen Karenzen und Teilzeit gewarnt. „Viele Frauen sehen die Kinderbetreuungskosten und gehen deshalb lieber Teilzeit arbeiten. Sie lösen damit eine Lawine für den Rest ihres Lebens aus, weil sie über die Jahre weniger verdienen, in die Pensionsfalle tappen und in die Altersarmut schlittern. Da müssen wir Bewusstsein schaffen“, so Bogner-Strauß. Schon eine zweijährige Teilzeit senkt die Durchschnittspension um 1,7 bis 2,1 Prozent. Wird mehr als die Hälfte des Erwerbslebens 20 Stunden gearbeitet, so fällt das Lebenseinkommen gegenüber 30 Stunden um bis zu 30 Prozent geringer aus. „Wir geben bei der Wiedereinstiegsberatung jeder Frau einen Folder in die Hand, um ihnen die finanziellen Folgen klarzumachen“, so Kopf.