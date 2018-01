„Ich bügle meinem Mann nicht die Hemden“

Das ehemalige BMFJ (Ministerium für Familien und Jugend) am Donaukanal im zweiten Wiener Gemeindebezirk. In Kürze wird das Logo ein weiteres "F" für die Frauen dazubekommen, gestaltet nach einer "Corporate Identity" für alle neuen türkis-blauen Ressorts. Die Büros sind hier nicht so feudal wie im Regierungsviertel. "Aber ich mag das Moderne", sagt Juliane Bogner-Strauß und nimmt in einem der lindgrünen Sessel am großen weißen Tisch Platz.