„Ja, jetzt steigt die Zahl der Abschiebe-Flüge“

Minister Kickl „klar für Volksabstimmungen“

Der Innenminister und Ex-FPÖ-Generalsekretär sagt auch beim brisantem Thema Nichtraucherschutz unverblümt seine Meinung: „Ich war vor unserer Regierungsbeteiligung ein großer Befürworter der Demokratie und ich bin das noch immer.“ Er sei dafür, dass auch über den Nichtraucherschutz eine Volksabstimmung kommen sollte: „Ich will nicht alles negativ sehen. Das ist doch schön, wenn jetzt alle Parteien so stark für die direkte Demokratie sind.“ Kickl erinnerte an die Zeit vor der Nationalratswahl: „Als die FPÖ immer wieder stark für die direkte Demokratie gekämpft hat, haben die anderen so getan, wie wenn wir einen toten Gaul reiten würden. Jetzt sind alle für Volksabstimmungen.“