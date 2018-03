Terrorverdächtiger (76) seit 14 Monaten in U-Haft

Konkrete Anschlagspläne auf Politiker

Bis die Behörden Ende November 2016 aufgrund abgehörter Telefonate und abgefangener E-Mails handelten. Demnach seien Anschlagspläne auf österreichische Politiker immer konkreter geworden. Und so klickten auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Wien für Hans B. schließlich im Dezember 2016 in seiner Wahlheimat Basel in der Schweiz die Handschellen. Seitdem sitzt der Pensionist (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) in U-Haft. Schon bald will die Justiz über ein Datum für den bevorstehenden Prozess entscheiden.