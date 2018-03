Schwerer Wintersturm an US-Ostküste: Mehrere Tote

Von umstürzenden Bäumen erschlagen

Der Sender CNN berichtete, dass fünf Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen wurden, ein Mann und ein Jugendlicher in Virginia, eine Frau in Maryland, ein Bub im Staat New York und ein Mann in Rhode Island. Einige Medien sprachen sogar von bis zu acht Todesopfern. In Boston paddelten Menschen auf Kajaks durch die Straßen. Im Nachbarort Quincy brachten Rettungskräfte 50 Menschen ins Sicherheit. Viele Schulen blieben geschlossen. Autos, Dächer und Gerüste wurden beschädigt, so etwa in der Ortschaft Scituate. Dort drang das Wasser bis in die Innenstadt vor.