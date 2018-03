„Jedem das Seine“

„Die Welt draußen will uns töten. Deshalb müssen wir so tun, als wären wir in einer anderen.“ – Unter dieser Prämisse studiert eine Gruppe von deportierten ungarischen Juden im Stadl der Familie Fasching nach Vorgabe des Tenors Lou Gandolf die Operette „Wiener Blut“ ein. Es ist ein Vorhaben voller Verzweiflung, bei dem einander Überlebenswillen und Resignation immer wieder die Hand reichen. Hoffnung hat hier in den letzten Kriegstagen kaum noch einer, und das (wahre!) Ende liefert die traurige Bestätigung.