Sieben Jahre Haft für gefährlichen U-Bahn-Schläger

Frau Rolltreppe hinuntergestoßen

Am 19. August attackierte der 55-Jährige in einer U-Bahn-Station erstmals Fahrgäste, indem er einem Mann und einer Frau ohne ersichtlichen Grund Fußtritte versetzte. Am 22. August verpasste er einem Mädchen, das auf dem Bahnsteig auf die U-Bahn wartete, Schläge und Tritte. Die Schülerin erlitt einen Nasenbeinbruch. Sekunden später, nachdem die U-Bahn eingefahren war, ohrfeigte er einen Mann, der die Garnitur verließ. Am 24. August trat der rabiate Täter in der U-Bahn-Station Karlsplatz auf einer Rolltreppe einer 68-Jährigen mit voller Wucht in den Rücken. Die Frau stürzte und fiel mehrere Meter die Rolltreppe hinab. Sie erlitt einen Oberarmbruch und einen Abriss des Oberarmhöckers.