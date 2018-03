Lawinengefahr in höheren Lagen Tirols erheblich

Oberhalb der Waldgrenze herrscht am Freitag erhebliche Lawinengefahr der Stufe „3“. Darunter ist die Gefahr gering - im Bereich der Föhnschneisen mäßig, also Stufe „2“, heißt es seitens des Lawinenwarndienstes Tirol. Verantwortlich für die erhöhte Gefahr sei der kräftige Wind aus dem Süden - dieser habe in den Föhnschneisen sowie allgemein in größeren Höhen beträchtliche Mengen an Schnee verfrachtet.