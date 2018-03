Happy Birthday, TierQuarTier Wien!

Auf einer Fläche von insgesamt 9700 Quadratmetern Platz bietet das TierQuarTier Wien Platz für bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, be-schlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und hunderte Kleintiere. Die Tiere werden medizinisch bestens versorgt, gepflegt und so rasch wie möglich in schöne neue Zuhause vermittelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TierQuarTiers Wien werden von ehrenamtlich Tätigen in verschiedenen Bereichen unterstützt.