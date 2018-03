Frau durch Schuss aus Pistole ihres Mannes getötet

Die Informationen der Polizei am Donnerstagabend waren spärlich. Der Sachverhalt sei noch unklar, man wolle nur gesicherte Informationen weitergeben, so die Begründung. Eine Obduktion der Leiche sei angeordnet worden. Aus diesem Grund seien weitere Erkenntnisse “frühestens am Montagnachmittag zu erwarten“, hieß es.