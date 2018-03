Diese Hallen-WM wird in die Geschichte eingehen

"Voll geil, diese Stimmung wird mich motivieren", freut sich Fünfkämpferin Ivona Dadic, die am Freitag um Edelmetall kämpft und am Donnerstag zum Aufwärmen erstmals in der Halle war. Trainer Philipp Unfried traut seinem Schützling eine Medaille zu: "'Ivi' wird sicher eine großartige Leistung abrufen. Es ist ein Traum, hier zu sein."